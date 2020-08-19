В жюри фестиваля «Голосящий КиВиН» вошли Пелагея и Полина Гагарина

Пелагея в Светлогорске. Фото: Александр КАТЕРУША

В состав жюри фестиваля «Голосящий КиВиН-2020», который пройдет в Светлогорске 28-29 августа, вошли Семен Слепаков, Пелагея, Сергей Светлаков, Валдис Пельш и Полина Гагарина.

Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе фестиваля.

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса зрительный зал будет заполнен не более чем на 50 процентов. Предполагается рассадка через одного.

Фестиваль «Голосящий КиВиН» пройдет в Светлогорске в «Янтарь Холле» 28-29 августа. В пятницу состоится генеральная репетиция, а на следующий день – съемка для телевизионного эфира.

Со списком команд, которые приедут на фестиваль, можно ознакомиться здесь.