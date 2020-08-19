В Балтийское море выпустили двух спасенных серых тюленей

Тюленей выпустили на Куршской косе. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

На Куршской косе в среду, 19 августа, выпустили в море двух из пяти спасенных в этом году серых тюленей. Ранее на это было получено разрешение Росприроднадзора.

Как сообщает пресс-служба Калининградского зоопарка, выпущенных тюленей этой весной нашли на побережье Балтики.

Первого – 18 апреля в районе поселка Донское. Он был обезвожен и истощен– нехватка более 60% от нормального веса. Второго, истощенного и раненого, обнаружили 21 апреля в Заостровье.

Первый этап лечения и реабилитации взяли на себя сотрудники организации «Биосфера Балтики». Следующий этап реабилитации прошел уже в Калининградском зоопарке.

Особое внимание обращали на умение тюленей самостоятельно брать рыбу с воды.

Всего в этом году специалисты «Биосферы Балтики» и Калининградского зоопарка спасли 5 молодых балтийских тюленей. Первого самца возвратили в естественную среду обитания 17 июня. Двух оставшихся тюленей выпустят в Балтийское море уже 20 августа.