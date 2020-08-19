Калининградец хотел «проучить» сожительницу, но перестарался и убил ее

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В Балтийске осудили местного жителя, который до смерти избил свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в квартире на улице Ушаково. Горожанин избил оскорбившую его сожительницу, которая от полученной травмы головы скончалась спустя несколько дней в больнице.

На суде мужчина заявил, что хотел лишь «проучить» сожительницу, которая была недовольна, что он не хотел идти в магазин за спиртным.

Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и приговорил его к 6,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.