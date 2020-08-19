Горячее питание в калининградских школах будут контролировать родительские комитеты

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Во всех школах в Калининградской области появятся родительские комитеты по горячему питанию. Об этом сообщил вице-премьер Илья Баринов.

«Один из главных приоритетов – обеспечение детей горячим питанием. Сейчас мы ведем последние приготовления, дорабатываем меню. Прошу всех отнестись с пониманием к возможным сбоям, форс-мажорам в первые недели. Система для нас новая, тем более учитывая все ограничения из-за коронавируса», – сказал Баринов.

По его словам, учащиеся первой смены будут обеспечены завтраком во вторую или третью перемену. Те, кто учится во вторую смену, получат обед. Для ребят, осваивающих образование на дому, предусмотрен сухой паёк. Питание, включающее горячее блюдо и напиток, будет предоставляться не менее одного раза в день. Дети с ограниченными возможностями здоровья должны получать двухразовое питание.

«Все поставщики питания и пищеблоки готовы к новым объемам приготовления блюд и сейчас проходят согласование меню. В течение десяти оставшихся дней мы с представителями Роспотребнадзора будем инспектировать пищеблоки, оценивать готовность и вносить последние коррективы, чтобы с 1 сентября дети получали качественное горячее питание, не нарушая норм и правил», – рассказала министр образования Светлана Трусенёва.

Как ранее сообщала «Комсомолка», с 1 сентября бесплатным горячим питанием будут обеспечены более 70 тысяч школьников Калининградской области: 50,5 тысячи – учащиеся 1-4 классов, 15 тысяч – дети 5-11 классов из малоимущих семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 5 тысяч – дети с ограниченными возможностями здоровья.