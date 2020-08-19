В Калининграде откроется юбилейная выставка художника Владимира Ульянова

Работы художника находятся в частных коллекциях и музеях по всему миру. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

Ретроспективную выставку Владимира Ульянова готовятся открыть в Калининградском областном историко-художественном музее в пятницу, 21 августа.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе музея, в экспозиции представят более 60 живописных и графических произведений Заслуженного художника России.

Отдельный интерес представляет серия авторских марин 70-х годов. На них запечатлены морские просторы, шторма, чайки, рыбацкие будни.

«Цикл «Интеграция» – это метафора времени: пространство в движении. В этих произведениях смешиваются две различные реальности – живая материя картины и субъективизм художника», - говорят организаторы.

Открытие выставки в 16:00. Выставка проработает до 7 сентября.

СПРАВКА «КП»

Владимир Ульянов – живописец, график, акварелист, Заслуженный художник России, член Союза художников России.

С 1969 - 1975 гг. – обучался в ЯОХУ в г. Ярославле.

С 1976 г. – активный участник выставок, международных симпозиумов и пленэров в России и за рубежом.

Произведения автора находятся в музейных собраниях Великобритании, Германии, Дании, Польши, России, Словении, а также в частных коллекциях в России, Великобритании, Германии, Дании, Индонезии, Швеции, Франции, США.