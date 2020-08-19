Опасно для жизни: под Балтийском закрыли популярный пляж

. Фото: Балтийский городской округ

В Балтийском море начались работы по разминированию затопленной в 1945 году немецкой баржи, буквально нашпигованной боеприпасами.

Как сообщили в администрации Балтийского городского округа, в масштабной операции участвую специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» из Москвы, водолазы Невского спасательного центра МЧС России из Санкт-Петербурга. Кроме того, задействованы сотрудники Главного управления МЧС по Калининградской области. С морского дна уже подняли первые десятки снарядов.

Администрация Балтийска настоятельно рекомендует отдыхающим отказаться от посещения популярного пляжа в районе поселка Мечниково - это опасно для жизни.

"Убедительно просим жителей и туристов на время проведения работ по разминированию воздержаться от посещения пляжа в районе улицы Батарейной в Мечниково. Сотрудники ГИМС будут патрулировать акваторию Балтийского моря и информировать рыбаков и отдыхающих о запрете нахождения лодок и судов в радиусе одного километра от места проведения работ по подъему боеприпасов", - говорится в сообщении администрации.

Работы по разминированию немецкой баржи продолжатся до 18 сентября.

Ранее администрация Балтийского городского округа установила запрет на посещение прибрежных лесов. После того, как в районе поселка Павлова при взрыве боеприпасов в палаточном лагере пострадали двое детей, леса исследуют саперы.