Возле стадиона "Калининград" устранят провалы грунта

. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде объявили конкурс на работы по устранению провалов на Октябрьском острове возле стадиона "Калининград".

Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, начальная центра контракта немногим превышает 6 млн рублей, заявки принимаются до 9 сентября. О сроках выполнения контракта не сообщается.

Сообщения о провалах плитки и асфальта на острове время от времени появляются в социальных сетях. На это обратили внимание известные в России блогеры. Отметим, что образованию провалов способствует геологическое строение Октябрьского острова, который является пойменным образованием. До войны строительство здесь практически не велось.