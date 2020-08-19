Калининградский губернатор возложил цветы к мемориалу Гросс-Егерсдорфского сражения

Обновленный мемориал установили на поле битвы три года назад. Фото: Правительство Калининградской области

Сегодня, 19 августа, на поле Гросс-Егерсдорфского сражения вблизи поселка Междуречье в Черняховском городском округе прошла памятная церемония в честь 263-й годовщины исторического события.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева, глава администрации Сергей Булычев, представители духовенства, общественных организаций, бизнес-сообщества почтили память павших в той битве, возложив венки и цветы к мемориалу. По словам Антона Алиханова, это сражение Семилетней войны 1756-1763 годов, ставшее прологом почти пятилетнего присутствия Российской империи в столице Восточной Пруссии, имеет особое значение для самого западного региона страны.