Под Калининградом пропал без вести 16-летний парень

Всех, кто знает о местонахождении этого человека, просят обратиться в полицию. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция Гурьевского района разыскивает 16-летнего Даниила Соколова. Житель переулка Калининградский в Гурьевске 7 августа ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы пропавшего без вести: на вид 16-17 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, короткие. Был одет в серую спортивную кофту с капюшоном, синие джинсы.

Предположительно юноша может находиться в Гвардейске. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Даниила Соколова, просят обращаться по телефонам: 8 (40151) 3-07-69 (дежурная часть ОМВД) или 02.