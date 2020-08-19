Мэр Калининграда оценил готовность школ к работе в «особых условиях»

Из областного бюджета в качестве помощи для организации учебного процесса в «особых условиях» должно поступить 24 миллиона рублей. Об этом заявил мэр Калининграда Алексей Силанов, который вместе с главным санитарным врачом региона Еленой Бабура и первым замминистра образования области Маргаритой Короткевич проверил готовность нескольких городских школ к приему учащихся.

Под «особыми условиями» понимаются, конечно, меры, направленные на профилактику коронавируса. Силанов добавил, что при необходимости готов задействовать резервный фонд, порекомендовав за оставшиеся две недели руководству школ проработать некоторые организационные вопросы, связанные с выполнением требований Роспотребнадзора.

- Школы обеспечены бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами, масками, - подчеркнул мэр. - Необходимо только еще раз просчитать требуемое их количество, чтобы при необходимости докупить.

В новом 2020-2021 учебном году в Калининграде начнут работу 138 образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию администрации городского округа.