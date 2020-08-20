Трое калининградцев жестоко избили и ограбили человека в квартире на Ленпроспекте

Зимой прошлого года в одной из квартир по Ленинскому проспекту Калининграда разыгрывалась криминальная драма. Трое парней жестоко избили четвертого, под угрозой пистолета (позже выяснилось – пневматического) отобрали у него айфон и заставили назвать ПИН-код, после чего один из грабителей с помощью банковского приложения перевел со счета жертвы своей подруге 50 тысяч рублей.

- В результате преступных действий злоумышленников мужчине был причинен тяжкий вред здоровью, а также материальный ущерб в размере 100 600 рублей, - сообщили в пресс-службе Ленинградского районного суда. - Действия подсудимых квалифицированы как разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни, угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

По ходу процесса двое из обвиняемых категорически отрицали свою вину. Третий же предпочел сознаться в содеянном – но лишь частично. Дескать, пришел в квартиру, когда двое подельников уже находились там, потерпевший его оскорблял и угрожал ему, попытался ударить – и тогда он ударил в ответ. Ну а в качестве моральной компенсации списал те самые 50 тысяч рублей.

В результате один из подсудимых получил по совокупности приговоров 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Другому дали 9 лет «строгача, а третьему - 8 лет. Кроме того, с осужденных взыскали в счет компенсации материального ущерба потерпевшему солидарно 100 600 рублей. А в части компенсации морального вреда - по 250 тысяч рублей с каждого.