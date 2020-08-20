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Коронавирус Covid-19

Сотрудник таможни, правоохранитель и 5-летний ребенок: У кого в Калининграде выявили коронавирус

Всего в области зарегистрировано 3194 случая заболевания
Виктор СергеевВикторСергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки выявили 15 новых случаев коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Среди заболевших 2 сотрудника предприятий и организаций, семь пенсионеров и студентка, которая подцепила коронавирус, будучи в Санкт Петербурге в гостях. Также коронавирус выявили у сотрудника таможни, сотрудника правоохранительных органов, двоих безработных и 5-летнего ребенка.

Всего в области по состоянию на четверг, 20 августа, зарегистрировано 3194 случая заболевания.