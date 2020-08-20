В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 20 августа, в течение дня не будет электричества в домах на 11-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 16 часов света не будет на пр. Советском 186, 188б, 188в, 190-192, 190б, 192а.

До 18 часов свет отключен на ул. Г. Димитрова 5-19, ул. Репина 8-18, пр-кт Советский 21, 21а, ул. Брамса 35-37, ул. Римского-Корсакова 16а.

В Ленинградском районе подача электроэнергии приостановлена до 18 часов на ул. Верещагина 1-3, 2-6, ул. Горького 91, 124-126а, 138-150, ул. Балтийская 5-15,ул. Зелёная 78-80, 79, ул. Артиллерийская 23-43, 25а, 46, ул. Земельная 4, 4а, 4б

До конца рабочего дня не работает и светофор на пешеходном переходе на ул. Тельмана (у входа в парк «Юность»).

Холодное водоснабжение прекращено до 15:00 на ул. Горького 166, 166а, ул. А. Невского 89, ул. Куйбышева 15, ул. Б. Хмельницкого 79, ул. Октябрьская 3, ул. Багратиона 106-112, ул. Мира 8-10, 9-13, ул. Горбунова 1, 2-22.

До 17:00 холодная вода отключена на ул. Физкультурная 1-13, 6-22, 11а, 19-23, 22а, ул. Дачная 1-23, 1а, 6-8, пр. Московский 171а

До 18:00 подача воды приостановлена на ул. Горького 124-126, 134-146, 140а; ул. Верещагина 1-3, 2-6; ул. Балтийская 1-3.