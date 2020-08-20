Янтарный комбинат продаст на аукционе эксклюзивные самородки

. Фото: Архив АО «Калининградский янтарный комбинат»

19 сентября в Калининградской области состоится первый аукцион по продаже эксклюзивного янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Янтарного комбината.

Торги пройдут на открытом воздухе в Светлогорске. Впервые на продажу будет выставлено сразу несколько видов янтаря – самородки весом свыше 1 кг, инклюзы - янтарь, содержащий в себе доисторических насекомых и другие включения, а также янтарные капли – очень редкие образцы ископаемой смолы. В пресс-службе предприятия отметили, что каплевидный янтарь за 73-летнюю историю добычи янтаря в России никогда прежде не выставлялся на аукцион.

В аукционе смогут принять участие не только представители бизнеса, но и физические лица, граждане России и иностранных государств.