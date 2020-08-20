Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

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В Калининградской области за сутки выявлено 15 новых случаев коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

«У пяти заболевших заболевание протекает в форме ОРВИ, у пяти диагностирована пневмония, У пяти коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, а также при профилактическом обследовании», - рассказали в оперштабе.

По состоянию на четверг, 20 августа, на СОVID -19 исследовано 149474 человек, под медицинским наблюдением в условиях изоляции находятся 277 контактных с заболевшими.

Всего в области зарегистрировано 3194 заболевших коронавирусной инфекцией.