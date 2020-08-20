В Калининградской области расчистят русла двух рек

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области начались работы по расчистке русел двух рек – Инструч и Прохладная. Из федерального бюджета на работы выделено более 100 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Работы на реке Инструч начались в июне, сейчас территория частично расчищена от кустарника и мелколесья, произведена срезка растительного грунта, планировка территории, обустроена насыпь для размещения двух отстойников.

Проходят работы и по расчистке русла реки Прохладная, на участке протяженностью в 17 километров, начиная с устья. Подрядчик должен сдать объекты в конце 2021 года, но постарается ускорить темпы, отметил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.

«Если будем идти опережающими темпами, то на следующий год есть хорошие шансы получить по нацпроекту дополнительные средства на другие объекты», – заявил Олег Ступин.