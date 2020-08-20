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В Калининграде снова эвакуировали суды

Информация о минировании зданий не подтвердилась
Кирилл АлексеевКириллАлексеев
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В Калининграде в очередной раз распоясались "минеры". Сообщения о минировании зданий поступили на электронную почту сразу в несколько судов города. Все сотрудники были оперативно эвакуированы, на место выехали представители спецлужб.

Как сообщили "КП" в пресс-службе регионального правительства, на текущий момент рпасных предметов в зданиях не обнаружено.

- Подобные сообщения поступают из разных регионов России, - пояснили в пресс-службе, добавив, что распространение заведомо ложной информации об угрозе минирования является уголовно наказуемым преступлением.

ЧП