В полиции сообщили подробности ДТП с пассажирским автобусом

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Стали известны обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом на автодороге «Домново – Ягодное – Багратионовск».

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, 57-летний водитель автобуса МАЗ на прямом участке дороги отвлекся от управления и врезался в придорожное дерево

По предварительным данным, в автобусе находилось 15 пассажиров, четверо из них обратились за медицинской помощью. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также уточняется информация о других возможных пострадавших.