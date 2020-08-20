В Калининграде завершили бетонировать фундамент филиала Третьяковской галереи

. Фото: Эдуард Молчанов

Компания "Стройтрансгаз", которая строит на Октябрьском острове в Калининграде филиал Третьяковской галереи, завершила бетонирование фундаментной плиты. Филиал строится на Западной площадке острова в рамках проекта создания музейного и театрально-образовательного комплекса.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, всего в фундаментную плиту уложено более 10 тысяч кубометров бетонной смеси.

- Поставляемая для устройства фундаментной плиты бетонная смесь содержит материалы самого высокого качества. В частности, на карьере, где добывался песок, было установлено немецкое оборудование, обеспечивающее 4 этапа промывки песка и регулировку его гранулометрического состава, - отметили в правительстве, добавив, что работы производились с учетом сейсмических нагрузок.

В правительстве также отметили, что продолжаются активные работы и на Восточной площадке строительства музейного и театрально-образовательного комплекса:

- В скором времени здесь должны открыться учебные корпуса Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории П.И.Чайковского с концертными залами и интернатами, общежитие для студентов и общеобразовательная школа на 550 мест с бассейном.

На стройках на острове сейчас работают в две смены около 700 рабочих. Задействовано 39 единиц техники.