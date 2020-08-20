Калининградка зарезала сожителя, который оскорблял и унижал ее

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В Калининграде вступил в силу приговор в отношении местной жительницы, которая зарезала своего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Инцидент произошел в январе прошлого года в квартире по переулку Майскому. Пьяная горожанка схватила нож и нанесла сожителю три удара в спину, грудь и предплечье. От полученных ранений мужчина скончался в больнице.

В ходе судебного заседания женщина заявила, что не хотела убивать сожителя, а только планировала его напугать, так как он оскорблял и унижал ее.

Районный суд приговорил ее к 8,5 годам лишения свободы, однако женщина обжаловала приговор. Однако суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела и доводы жалобы, оставил приговор суда первой инстанции без изменения. Приговор вступил в законную силу.