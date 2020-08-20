Авиация Балтфлота провела учебные воздушные бои над Калининградской областью

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Несколько звеньев многоцелевых истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота провели учебные воздушные бои и выполнили перехваты заданных воздушных целей над Калининградской областью. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

«Летчики-истребители в заданное нормативами время отработали взлет по команде «Воздух», произвели поиск условного нарушителя воздушной границы, а затем провели выход в атаку с выполнением маневра уклонения от ракет класса «воздух-воздух», выпущенных условным противником», - рассказали в пресс-службе флота.

Кроме этого, во вторник воздух поднимались истребители Су-27 на «перехват» над Балтийским морем самолётов-разведчиков США, которые приближались к границе РФ. Выполняя боевую задачу, российские истребители приближались на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировали их как стратегические самолеты-разведчики RC-135 ВВС США.