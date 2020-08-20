В минэкологии сообщили, когда расчистят Нижнее и Верхнее озера в Калининграде

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Расчистка Нижнего озера в Калининграде в плане, но это получится сделать только после 2023 года. Об этом сообщили в регионального министерстве природных ресурсов и экологии.

Вопрос о расчистке Верхнего и Нижнего озер в Калининграда поднял в инстаграме губернатор Антона Алиханова один из посетителей.

Что касается Верхнего озера, его состояние «мониторится».

«Определяем проблемные участки озера, следим за состоянием дна и берега водоёма. Администрация города ликвидирует все несанкционированные выпуски. Муниципалитет должен построить очистные сооружения поверхностного стока озера и оборудовать систему аэрации. Однако этот проект весьма затратный, и вопрос субсидирования из федерального центра будет открытым, к сожалению, как минимум до 2022 года», - ответили в министерстве экологии.