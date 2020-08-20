В Калининграде для съемок фильма ищут актеров на роли посетителей дискотеки

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области съемочная группа из Санкт-Петербурга продолжает работать над созданием сериала «Кесарь». Съемки проходят в регионе с 1 августа.

Как сообщается в группе «Массовка, Актеры Калининград. Запись на съемки» в «ВКонтакте», на пятницу, 21 августа, ищут массовку.

«Всего на одну сцену дискотеки 90-х из воспоминаний героя ищем молодых людей и девушек от 18 до 25 лет. Можно компаниями», - говорится в сообщении.

Кроме того, нужны мужчины от 25 до 45 лет без усов и бороды на роли полицейских. С их участием отснимут сцену обнаружения трупа и места преступления.

Напомним, в Калининградской области кинокомпания из Санкт-Петербурга снимет 8-серийный триллер. Съемки сериала «Кесарь»

продлятся до октября. Задействовано множество локаций на побережье Балтийского моря.