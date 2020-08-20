Виновный в гибели 12-летней школьницы может отделаться штрафом

Второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) регионального управления СКР завершил расследование уголовного дела о гибели 12-летней школьницы в Гурьевске. Напомним, 12 марта этого года на тротуар, проходящий вдоль проезжей части Калининградского шоссе в райцентре, порывом ветра повалило дерево. Оно придавило 12-летнюю школьницу, получившую смертельные травмы.

Обвинение по факту ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека, было предъявлено 50-летнему начальнику управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации Гурьевского городского округа. По версии следствия, чиновник не обеспечил своевременное выявление и вырубку зеленых насаждений, представляющих угрозу для окружающих. В рамках расследования была проведена лесопатологическая экспертиза. В результате которой установлено, что злополучное дерево задолго до трагедии находилось в аварийно-опасном состоянии и подлежало вырубке.

Еще по ходу предварительного следствия обвиняемый в полном объеме признал вину в совершенном преступлении и выплатил компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей. А на завершающей стадии расследования ходатайствовал о прекращении уголовного дела.

- С учетом того, что гражданин впервые совершил преступление средней тяжести, в полном объеме признал вину и загладил вред, причиненный преступлением, ходатайство было удовлетворено следователем СКР, - сообщили в правоохранительном ведомстве. - Потерпевшая сторона не возражает против этого решения. Материалы направлены в суд для принятия решения о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого и назначении ему судебного штрафа. Кроме того, с целью исключения впредь подобных трагедий, в адрес главы администрации городского округа направлено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.