Житель Озерска на месте разделал двух украденных коров

. Фото: Александр Подгорчук

В Озерском районе полицейские раскрыли кражу двух коров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Вечером неизвестный заехал на огороженную территорию предприятия, предназначенную для выпаса скота. Мужчина разделал 2 туши и погрузил в фургон. Сотрудники фермы не смогли задержать злоумышленника, но запомнили приметы машины. Ущерб от пропажи коров оценили в 300 тысяч рублей.

Полицейские опросили местных жителей и выяснили, что похожий автомобиль имеется у 39-летнего жителя поселка Чистополье. Прибыв по месту жительства подозреваемого, сотрудники полиции обнаружили грузовой автомобиль со следами крови. В кузове полицейские обнаружили разделанные туши коров.

Теперь скотокраду грозит до 5 лет лишения свободы.