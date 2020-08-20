В Калининграде заработала горячая линия по горячему питанию в школах

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области заработала горячая линия по горячему питанию в школах. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

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В Калининградской области с 1 сентября бесплатным горячим питанием будут обеспечены более 70 тысяч школьников Калининградской области: 50,5 тысячи – учащиеся 1-4 классов, 15 тысяч – дети 5-11 классов из малоимущих семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 5 тысяч – дети с ограниченными возможностями здоровья.