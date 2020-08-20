В Калининграде объявили в розыск пропавшую 16-летнюю девушку

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции по Ленинградскому району Калининграда объявил в розыск 16-летнюю Валентину Варченко. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 8 августа около 4 часов ночи она ушла из дома до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы красного цвета до плеч, на указательном пальце левой руки татуировка в виде сердца. Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8(4012) 552-506, 8(4012) 554-502 или 02.