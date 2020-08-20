Роспотребнадзор: В Калининграде к работе готовы 3 кинотеатра из 9-ти

. Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

В Калининградской области c 18 августа разрешена работа кинотеатров. По состоянию на среду, 19 августа, 13 кинотеатров уведомили Роспотребнадзор о возобновлении работы, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом, по данным Роспотребнадзора, основные рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции обеспечили 3 кинотеатра из 9 проверенных. Так, накануне главный санитарный врач Елена Бабура оценила готовность к приему зрителей кинотеатра «Синема Парк Европа». Оценка показала, что рекомендации в полном объеме не выполнены.

«Не созданы условия для дезинфекционной обработки рук на входе в кинотеатр, отсутствует схема рассадки зрителей с учетом соблюдения социальной дистанции, некорректно нанесена разметка социального дистанцирования, отсутствует расчет потребности дезинфицирующих средств, не оборудованы места для сбора использованных масок и перчаток в полиэтиленовые пакеты с последующей утилизацией, отсутствует текстовая и визуальная информация по профилактике новой коронавирусной инфекции и др», - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.