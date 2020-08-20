«Ростелеком» привез в Калининградскую область «Марусю»

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Новый гаджет стал одним из первых результатов совместной работы «Ростелекома» и Mail.ru Group по развитию технологий голосового управления.

Колонка «Капсула» интегрирована в систему умных сервисов «Ростелекома» и способна управлять домашними приборами: искать фильмы и переключать каналы в сервисе Wink, менять цвет и яркость умной лампочки и управлять приборами, включенными в умную розетку. «Капсула» может отвечать на вопросы, занять детей игрой и прочитать сказку, установить будильник, рассказать о погоде на завтра, включить любимый трек или радио. Устройство воспроизводит музыку с любого гаджета, подключаясь к нему через Bluetooth.

Благодаря шести микрофонам умная колонка слышит голос человека на расстоянии до семи метров и с ней можно разговаривать даже в шумной обстановке.

В колонке реализован ряд уникальных для российского рынка функций.«Капсула» самостоятельно регулирует звучание музыки, ориентируясь на жанр. Например, при прослушивании рок-композиции колонка добавит басов. Фронтальные динамики обеспечивают детальный и чистый звук, а мощности 30 W хватает даже для больших помещений.

— В детстве многие из нас смотрели фантастические фильмы про будущее, где герои, приходя домой, раздают указания роботам и прочим умным устройствам, а те мгновенно создают атмосферу уюта, включают свет, музыку, телепередачи, наводят порядок, готовят ужин, говорит Эвелина Дорошенко, директор по работе с массовым сегментом. — Мы мечтали, что однажды будем жить так же. И вот то самое умное будущее шаг за шагом уже входит в нашу жизнь, становясь не мечтой, а настоящей реальностью. «Маруся», связанная с цифровыми сервисами умного дома, один из таких элементов мечты, теперь доступна для покупки во всех регионах Северо-Запада.

Более подробная информация о возможностях умной колонки и других услугах ПАО «Ростелеком» доступна на сайте.