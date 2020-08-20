В миниюбке и с телефоном в руках: В Зеленоградске установили скульптуру «Курортница»

Фотографии «Курортницы» уже появляются в социальных сетях. Фото: Instagram.com

В центре Зеленоградска, на Курортном проспекте, установили скульптурную композицию «Курортница». Фотографии необычного монумента уже появляются в социальных сетях.

Скульптура представляет собой девушку весьма фривольного вида, которая, делая селфи, шагает по брусчатке и тянет за собой чемодан. На нем естественно сидит кот, куда же без него. И если вездесущего зеленоградского кота можно простить, то почему нужно было изображать курортницу именно в таком виде – непонятно. Девушка одета в супермини, обнажены длинные ноги. Платье настолько короткое, что больше похоже на ночную комбинацию.

Ранее администрация Зеленоградска говорила о намерении потратить на скульптуру «Курортница» более 916 тысяч рублей из бюджета. Информация о закупке была опубликована на портале госзакупок.

Отметим, что похожая скульптура – только называется «Пассажирка» – установлена на вокзале белорусского городка Молодечно.