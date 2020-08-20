Глава КТПП: С 1 января 2021 г. для пятой части калининградского бизнеса начнется новая жизнь

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С 1 января 2021 года правительство РФ намерено полностью отказаться от единого налога на вменный доход ЕНВД). Этот налоговый режим применяют более 22% малых и микропредприятий в Калининградской области, и эта часть бизнеса должна будет начать новую жизнь, заявил президент Калининградской торгово-промышленной палаты Феликс Лапин.

«Калининградская ТПП провела опрос представителей малого и микро-бизнеса, использующего ЕНВД, чтобы оценить рост налоговой нагрузки при переходе на другие режимы. Результаты получились не очень обнадёживающие – большая часть предпринимателей работают на грани рентабельности», - сказал Лапин.

Он отметил, что альтернатив у бизнеса остаётся немного – индивидуальные предприниматели могут либо стать самозанятыми, либо вести деятельность по патенту. Микропредприятия и малый бизнес должны будут выбрать между упрощённой и общей системами налогообложения.

Глава КТПП напомнил, что бизнес должен заранее выбрать режим налогообложения, так как если вовремя не сообщить в налоговую, «по умолчанию окажешься на основном», обеспечить ведение бухгалтерского учёта, статистической отчётности и многого другого, от чего были освобождены предприниматели, работающие на ЕНВД. А это дополнительные расходы и, возможно, штрафы, потому что незнание не освобождает от ответственности, добавил Феликс Лапин.