В лесу, где подорвались дети, нашли еще четыре снаряда времен войны

. Фото: Балтийский городской округ

Специалисты «Форпоста Балтики Плюс» продолжают обследование леса у поселка Павлово под Балтийском, где накануне подорвались двое детей. Напомним, лежавший в земле снаряд времен Великой Отечественной войны сдетонировал при разведении костра.

«Уже обнаружено четыре снаряда времен Великой Отечественной войны», - сообщается на страничке «Балтийский городской округ» в «ВКонтакте».

Отдыхающих просят временно не посещать участок лесополосы от Витланда до Павлово . Въезды в лес патрулируют сотрудники полиции и Росгвардии. Ориентировочно, работы саперов продлятся 3 - 4 дня.

В случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не трогайте и не перемещайте их! Место обнаружения необходимо обозначить заметным ориентиром и удалиться на безопасное расстояние (не менее 300 метров). Незамедлительно свяжитесь с Единой диспетчерской службой Балтийского городского округа по телефону 89506711289 или позвоните 112 и сообщите о находке, как можно точнее описав место обнаружения.