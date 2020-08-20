Калининградец избил до смерти свою мать костылем за отказ сходить в магазин за спиртным

. Фото: Александр Подгорчук

В Правдинске осудили местного жителя, который до смерти избил свою мать. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года в поселке Белый Яр. Мужчина потребовал, чтобы мать сходила в магазин за спиртным. В материалах дела отмечается, что пожилая женщина после перелома ноги мало двигалась и в основном лежала. Схватив металлический костыль, он нанес ей не менее 34 ударов. От полученных ранений женщина скончалась в больнице спустя несколько дней.

В ходе судебного заседания изувер заявил, что не желал смерти матери. Суд приговорил мужчину к 9 годам 3 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.