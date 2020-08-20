За сутки телефонные мошенники выманили у калининградцев 1,5 млн рублей

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За сутки пятеро калининградцев перевели мошенникам 1,5 миллиона рублей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Трое жителей области пострадали от «сотрудников служб безопасности банков», в общей сложности они лишились 950 тыс рублей. Жертвами мошенников стали 83-летний везущий конструктор, электромонтер и менеджер.

Другим способом был обманут 40-летний матрос. Мужчина решил заработать торговлей на бирже, потому что позвонивший ему аферист пообещал горожанину стабильный доход и попросил перевести ему 440тысяч рублей для быстрого получения дохода. Однако после получения денег мошенник перестал выходить на связь.

Еще одной жертвой стала 46-летняя калининградка. Женщине на телефон позвонил злоумышленник и, представившись сотрудником банка, предложил кредит по низкой процентной ставке. Мужчина отправил смс со ссылкой на сайт, сообщив, что перейдя по ней, калининградка получит деньги. Однако, перейдя по ссылке, у потерпевшей списалис с карты 100 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, полиция устанавливает личности подозреваемых.