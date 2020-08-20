На Куршской косе в море выпустили еще двух спасенных тюленей

Выпущенных тюленей нашли на пляже Зеленоградска. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

На Куршской косе в четверг, 20 августа, в Балтийское море выпустили двух последних тюленей, спасенных в этом году. В спецоперации приняли участие сотрудники Калининградского зоопарка, организации «Биосфера Балтики» и национального парка.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, в естественную среду обитания возвратили двух самок.

Выпущенных тюленей нашли на пляже Зеленоградска. Первую самочку, ей было около месяца, обнаружили 31 марта. Животное было истощено и обезвожено.

Вторую самку нашли спустя 5 дней. Она была вся в ранах и с мутным образованием на глазу.

Первый этап реабилитации проходил в организации «Биосфера Балтики», второй – в Калининградском зоопарке.

Накануне на косе выпустили еще двух тюленей. Они также были найдена на пляжах региона в истощенном виде.