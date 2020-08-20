Организаторы фестиваля «Короче-2020» показали огромный экран на стадионе «Калининград»

Экран установили на поле. Фото: Предоставлено организаторами

Стадион «Калининград» готовят к проведению фестиваля короткометражного кино «Короче», который намечен на 21, 22 и 23 августа. На арене, которая прежде принимала футбольные матчи, впервые организовали кинотеатр под открытым небом.

Организаторы выложили в социальных сетях фото огромного экрана. Он установлен прямо на футбольном поле.

Напомним, для того, чтобы попасть на стадион на кинопросмотры, нужно было зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Здесь запланирована прямая трансляция церемонии открытия и закрытия фестиваля.

Как рассказали организаторы, в этом году сохранена и основная конкурсная программа, и дополнительные секции: все фильмы можно будет посмотреть в подписке интернет-кинотеатра КиноПоиск HD с 17 по 23 августа.

Подробно о фестивале и расписание – на сайте «Короче».