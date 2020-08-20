В Китае считают, что силы НАТО вокруг Калининграда будут "сведены к нулю"

. Фото: Александр Подгорчук

Китайское издание Sohu опубликовало материал о приближении войск и военной инфраструктуры Североатлантического альянса к границам России в последние годы.

Как сообщает портал "ПолитРоссия", опубликовавший перевод материала, в ответ на недружественные действия НАТО Россия усиливает группировку в Калининградской области. И сочетание современной авиации и мощных сухопутных войск позволит свести потенциал НАТО в регионе к нулю, считают китайские эксперты. А в особенности это касается военно-воздушных сил Альянса.

Добавим, что по данным российских изданий первые истребители-невидимки Су-57 будут направлены именно в Западный военный округ.