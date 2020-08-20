Калининградец в течение часа украл из магазина алкоголя на 11 тыс рублей

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В Калининграде полицейские задержали молодого мужчину, который украл шесть бутылок дорогостоящего алкоголя из магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

19-летний калининградец спокойно выпивал с приятелями. Однако алкоголь закончился, и горожанин решил сходить за дополнительной порцией.

«Мужчина похитил 3 бутылки коньяка на сумму 5 тысяч рублей, которую распил с друзьями. Спустя час он вновь вернулся в торговую точку и снова похитил 3 бутылки алкоголя на сумму 6 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД.

На любителя ворованного коньяка завели уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.