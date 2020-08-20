Антон Алиханов: "Заходишь на остров Канта, а там толпы туристов с селфи-палками. Кошмар!"

. Фото: Александр КАТЕРУША

Во время выезда в Зеленоградск губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что регион не готов к наплыву туристов. Нынешнее лето, когда к нам приехало огромное количество отдыхающих из "большой" России (забронировано 95 процентов отелей на побережье), это выразительно показало.

Комментарий губернатора был очень эмоционален:

- Это кошмар! Когда заходишь на остров Канта, видишь, что там в пять раз больше туристов (чем следовало бы). Я им говорю: "Подождите, не вырос еще газон, отойдите, пожалуйста". Но там толпы людей с этими селфи-палками... - цитирует Антона Алиханова "Клопс.Ru".

По мнению главы области, Калининграду еще много предстоит сделать в плане туристической инфраструктуры.

- Мы не готовы, - сказал Алиханов. - Если завтра к нам прилетит не 2 миллиона 200 тысяч человек, а все пять, то мы здесь просто… И они не отдохнут. У туристов будет совсем не то впечатление, которое нужно получать от Калининградской области.