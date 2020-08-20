Парусник «Седов» отправился в трансарктическую экспедицию

Барк "Седов" вернется домой в ноябре. Фото: пресс-служба БГА РФ

Калининградский парусник «Седов» отправился из Владивостока в трансарктическую экспедицию – судно будет следовать Северным морским путем.

Экспедиция Владивосток-Калининград продлится с 19 августа по 15 ноября. Барк пройдет более 8 тысяч морских миль, а это 78 суток перехода.

Парусник зайдет в порты Петропавловска-Камчатского, Певека, Сабетты, Мурманска.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, переход «Седова» по Северному морскому пути станет логическим завершением кругосветного плавания с участием парусников «Паллада» и «Крузенштерн», посвященного 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями, а также 75-летию Победы.

Как писала ранее «Комсомолка», по утвержденному графику приход «Седова» в порт приписки Калининград запланирован на 15 ноября.