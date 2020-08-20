"Дикари! Устроили купальню!" Алиханову предложили поющий фонтан у биржи огородить забором

. Фото: Иван МАРКОВ

Губернатору Антону Алиханову пожаловались на калининградцев, которые купаются в поющем фонтане возле здания бывшей биржи.

"Что там творится по вечерам? - написала на странице Алиханова в Инстаграме Наталья Г. - Из-за того, что нет ограждения люди практически убили достояние города. Стыд и срам, дети и взрослые ложатся на струи и не дают выхода воде, подсветки не работают... Не то, что фонтан в Южно-Сахалинске. Умоляю вас, Антон Андреевич, сделайте ограждения, наложите штраф..."

"Дикари! Устроили купальню", - поддержали женщину.

Однако не всем эта эмоциональная реплика понравилась.

"Надо воспитывать людей, а не заборами все обносить. Этот фонтан как и ему подобные не подразумевают в своей архитектурной концепции заборы", - ответил Наталье другой подписчик губернатора Дмитрий Е.

"Возвращайтесь в свой Южно-Сахалинск", - предложили женщине.

Сам Антон Алиханов на обращение женщины не ответил. Зато откликнулась администрация Калининграда.

"Ваша точка зрения, конечно же, имеет право на существование, и допускаем, что ее разделяют некоторые горожане, - написал Наталье Г. представитель мэрии. - Но что-то подсказывает, что если мы оградим фонтан забором, как это сделали в Южно-Сахалинске, то гораздо больше жалоб мэрия получит про то как "бездушные чиновники запретили маленьким детям в жару охладиться в фонтане". Поэтому мы не готовы сейчас дать вам однозначный ответ. Наш фонтан пока работает, дети и их родители рады - и хорошо, пусть так всё и остаётся впредь".

Напомним, фонтан был построен перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Это место пользуется большой популярностью у калининградцев и туристов.