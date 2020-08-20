Росавиация разрешила возобновить международные рейсы из Калининграда: куда полетим?

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Калининградский аэропорт "Храброво" попал в перечень воздушных гаваней, откуда разрешено возобновить международные рейсы российским и иностранным авиакомпаниям. Соответствующее решение федерального правительства обнародовала Росавивация.

Кроме Калининграда в списке значатся Новосибирск и Казань. Ранее международные полеты были возобновлены из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

"Полеты российских и иностранных авиакомпаний могут осуществляться с 20 августа", - уточнили в Росавиавции.

По каким направлениям возобновятся рейсы, пока неизвестно. Ранее в интервью гендиректор аэропорта "Храброво" Александр Корытный предположил, что международную программу откроют чартеры в Турцию.

- Мы активно работаем по восстановлению зарубежных полетов. Надеемся, что в сентябре Калининград войдет в число городов, из которых разрешены чартерные рейсы в Турцию, - сказал тогда Александр Корытный.

Но получилось открыться раньше сентября. Ранее для полетов из российских городов были открыты Лондон, а также турецкие города - Стамбул, Анталья, Даламан и Бодрум.

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