Музей мусора в Калуге. Фото: vk.com

В следующем году в поселке Сосновка под Зеленоградском откроется музей мусора "МУ МУ КА". Хламмаркет", где будут выставлены различные экспонаты, изготовленные из отходов. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, для удобства туристов создадут парковки на 50 машино- и 12 автобусомест. Подобный музей уже создан в Калуге, он пользуется популярностью у туристов и местных жителей.

Накануне Сосновку посетил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он встретился с автором проекта Ириной Клочковой.

- Идея, которую хотят воплотить, заслуживает всяческой поддержки, - сказал губернатор. - Очень приятно, что Ирина Клочкова реализует уже пятый или шестой проект в Зеленоградском округе, и у нее есть еще несколько проектов, которые находятся в процессе подготовки.