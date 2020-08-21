В поселке Новое под Калининградом ночью сгорела мансарда

В ночь на пятницу на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о пожаре в поселке Новое Гурьевского городского округа. На место немедленно выдвинулись пожарные расчеты.

- Здесь полностью сгорела деревянная одноэтажная хозпостройка, а в одноэтажном жилом доме полностью сгорела крыша, выгорел мансардный этаж на площади 120 квадратных метров. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининнрадской области.

Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты в составе 22 человек и 4 единицы техники.