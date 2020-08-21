Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в Калининградской области

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Калининградской области, а также в ряде других регионов европейской части России установилась аномально теплая погода. И она будет продолжаться, как минимум, до середины следующей недели.

- Невероятно тепло в Калининградской области. Температура воды - 21-22 градуса, температура воздуха выше 25 градусов, до 30 может доходить. Такая погода стоит уже неделю, и до середины следующей недели она сохранится, - сказал Роман Вильфанд в интервью РИА "Новости".

По словам эксперта, температуры выше нормы на четыре-пять градусов.

- Это редкая ситуация для второй половины августа, и в отдельные дни бились температурные рекорды. В Калининграде точно такая же погода, как на Черноморском побережье, но только температура воды ниже - 21-22 градуса, - отметил Вильфанд.