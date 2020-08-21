В Калининградской области начали строить дороги из фибробетона

. Фото: Правительство Калининградской области

Двухкилометровый участок дороги между поселками Вишневое и Гусево в Зеленоградском городском округе решили залить не асфальтом, а уложить фибробетон. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отмечается, работы на этом объекте начались в январе текущего года. Протяженность участка – 1765 метров. Капитальным ремонтом предусмотрено расширение существующей проезжей части с 3,5 метра до нормативного значения 6 метров, замена дорожного основания, изношенного дорожного покрытия из бетона на покрытие из фибробетона, создание тротуаров, обочин, стоянок, остановочных карманов, устройство наружного освещения энергоэффективными светильниками.

- Покрытие из фибробетона будет востребовано нами на тех трассах, где серьезная нагрузка, так как это высокопрочное покрытие. Что касается стоимости – если сравнивать новые ГОСТы по асфальту и новые ГОСТы по фибробетону, то получается существенно дешевле. Этот проект имеет хорошие перспективы, – сказал губернатор Антон Алиханов.

Покрытие из фибробетона планируют также уложить на дороге между поселками Куликово и Заостровье. Ее протяженность - около двух километров.