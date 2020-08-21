На Янтарном комбинате добыли 1,5-килограмовый самородок

. Фото: Архив АО «Калининградский янтарный комбинат»

В Приморском карьере Янтарного комбината добыли очередной уникальный экземпляр-тяжеловес. Как сообщает пресс-служба предприятия, вес самородка на момент добычи составил 1459 граммов.

Самородку присвоили имя «Триколор». Такое название камень получил в честь российского флага в преддверии 22 августа, когда отмечается День государственного флага Российской Федерации. Кроме того, данный экземпляр по своей форме близок к прямоугольнику, что напоминает силуэт стяга.

Самородками называются янтарные образования, вес которых превышает 1 килограмм. В 2019 году в Приморском карьере обнаружено 18 янтарных самородков, в 2018 – 17, в 2017 – 18. До этого в год добывалось не больше 5–6 таких камней.