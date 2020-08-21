В восточной части Зеленоградска появится новый слип

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В восточной части Зеленоградска построят новый слип, об этом сообщил глава администрации муниципалитета Сергей Кошевой.

По его словам, администрация планирует оборудовать спуск для маломоторных судов на территории центра водно-моторного спорта в районе участка пляжа, расположенного на границе Зеленоградска и национального парка «Куршская коса» (ул. Московская).

Сергей Кошевой отмети, что сейчас уже разрабатывается проект по строительству сооружения и спусковой дороги.