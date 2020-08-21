В Светлогорск и Зеленоградск в пятницу пустят дополнительные электрички

. Фото: Александр КАТЕРУША

В пятницу, 21 августа, на Зеленоградском и Светлогорском направлениях будут курсировать дополнительные вечерние поезда. Как сообщает пресс-служба КЖД, связано это с благоприятным прогнозом погоды и ожидаемым увеличением пассажиропотока на приморских направлениях.

Так, с Южного вокзала в Зеленоградск дополнительный поезд отправится в 20:56, обратно – в 21:55. Время отправления из Калининграда в Светлогорск – 20:30, из Светлогорска в Калининград – 21:45.

Подробное расписание изучайте здесь.