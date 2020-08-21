Калининград вошел в топ популярных направлений на бархатный сезон

. Фото: Александр Подгорчук

Сервис поездок и путешествий Туту.ру определил список популярных туристических направлений на сентябрь и первую половину октября.

В десятку популярных авианаправлений на сентябрь и первую половину октября входят в основном востребованные морские курорты: на первом месте Симферополь, далее следуют Сочи и Анапа.

В список популярных направлений также вошли Сочи, Геленджик, Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург

По данным исследования, добраться до морских курортов в бархатный сезон в этом году стало дешевле, чем в прошлом году. Меньше всего упали в цене билеты в Крым: средние чеки в Симферополь из Москвы и Санкт-Петербурга сократились на 10-11%. Если в прошлом году билеты туда-обратно из Москвы стоили 10 861 рубль, то в этом — 9 621 рубль. Из Санкт-Петербурга в Симферополь в прошлом году средний чек был 15 035 рублей, а в этот бархатный сезон — 13 570 рублей.

Более заметное снижение — по билетам в Анапу. Средний чек в этот город из Москвы упал на 29%, а из Санкт-Петербурга — на 23%. Больше всего подешевели билеты из Москвы в Геленджик — на 31%. Самые доступные билеты из Москвы на сентябрь и первую половину октября— в Калининград. Средний чек по этому направлению составляет 7 127 рублей, это на 12% меньше, чем годом ранее.